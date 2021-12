Camila Queiroz, após demissão da Globo, pode ser trocada por outra e ficar sem marido

Segundo Emer Oliveira, Camila Queiroz terá um 2022 de muitas mudanças! Isso porque o astrólogo e espiritualista fez uma previsão conturbada para o próximo ano da ex contratada da Globo.

Em resumo, segundo Emer, a artista, que teve uma saída turbulenta da TV Globo, deve ficar atenta sobre traições e até mesmo problemas de saúde.

Desse modo, o astrólogo disse que a atriz está em uma onda do novo ciclo, e que o brilho de Camila gera incômodo. “Ela deve reaver e reavaliar algo que não deu certo no passado”, disse.

“Camila está na onda do novo ciclo, novas oportunidades e até ela mesma se surpreenderá, pois ela vive a plenitude e é tão grata por tudo que tem e viveu, que as novas conquistas em 2022 virão como um grande presente. Cheia de luz, Camila é envolta por uma luz dourada”, contou.

Sendo assim, Emir também conta que a artista terá muito sucesso e conquistas, desse modo, profissionais e materiais ao longo de sua carreira.

“Camila tem tudo para adquirir muito mais riqueza, vida longa, aumento de recursos materiais, aumento de energias físicas e espirituais, credibilidade, segurança e sucesso. O seu destino traz um grande desenvolvimento na área profissional em 2022”, disse.

No entanto, o astrólogo fez um alerta para a artista. Ele disse que 2022 pode marcar o fim do casamento de Camila e Klebber Toledo.

“A atriz deve tomar cuidado com traições de pessoas ligadas a ela. Camila deve ser orientada sobre uma série de perturbações no amor, trabalho, dinheiro e inimigos. (…). Esperar que as coisas aconteçam de surpresa não é uma boa opção”, finaliza.

Beijo entre Camila Queiroz e Agatha Moreira faz sucesso

Em suma, Camila e Agatha foram muito elogiadas após a personagem das duas se beijarem.