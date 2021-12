Camila Queiroz quebra silêncio, expõe verdade sobre briga com a Globo e mensagem a autor: “Nunca ia interferir”

Camila Queiroz abriu o jogo e falou sobre sua saída conturbada da TV Globo, e consequentemente, de sua personagem, Angel, em “Verdades Secretas 2”, do Globo Play. Em resumo, a atriz, de 28 anos, rebateu as acusações da emissora.

Desse modo, ela disse que queria saber o destino da personagem, para poder se organizar profissionalmente. “Sugeri uma garantia pela obra. Se dedicar a mais uma temporada significaria para mim abrir mão de outros projetos”, continuou.

Por isso, durante seu desabafo, Camila disse que nunca quis determinar o fim da série. E na época, conversou com o autor, Walcyr Carrasco, sobre o fim de Verdades Secretas 2. “Nunca quis definir o que ia acontecer na narrativa. A única coisa que quis na época era saber o rumo da minha personagem para que eu enquanto atriz pudesse definir a construção do personagem”, contou.

Durante seu desabafo, a artista também chegou a mencionar sobre o fim da personagem. “Deixei claro que se o destino fosse a morte da personagem eu não me oporia, desde que fosse a decisão dele”, disse.

Camila Queiroz pode voltar para a Globo

Em suma, segundo as informações do jornal O Globo, após a polêmica envolvendo Camila Queiroz e as gravações de Verdades Secretas, a atriz pode voltar numa eventual terceira temporada da série.

Além disso, parece que a ideia de ter Camila de volta na terceira temporada, não foi totalmente descartada pela direção.

No entanto, apesar da polêmica, vale relembrar que Camila deixou o elenco da produção, porque queria seu contrato estendido. “Quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas inaceitáveis”, disse.

Desse modo, Camila chegou a se despedir de sua personagem nas redes sociais. “Quem sempre me acompanhou sabe que eu sempre me despedi dos meus personagem por aqui também, e essa carta é pra você, Angel. Minha Angel, escrevo essa carta com lágrimas nos olhos, mas com o coração tranquilo. Em 2015 quando nos conhecemos, soube que o nosso encontro seria eterno. Sempre senti a sua força, sua potência e o furacão que você é”, escreveu,