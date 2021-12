Celso Portiolli na Globo? Apresentador trai o SBT com a emissora rival e público descobre tudo

Celso Portiolli chamou a atenção do público por estar assistindo a Globo. Mas, o motivo para tal ação foi especial. Nessa última terça-feira ocorreu o Especial Roberto Carlos após não ocorrer em 2021.

Sendo assim, o apresentador do SBT abriu exceção para assistir o programa. No Instagram, Celso Portiolli revelou que estava emocionado em assistir o especial. Muito fã do rei, ele deixou sua mensagem. “Amo o Rei! Fui num show dele e gravei momentos lindos com minha esposa. Foi incrível! Depois, sem querer formatei o card e perdi tudo. Vida longa ao Rei!”, disse ele.

Como se sabe, os fãs sempre ficam assustados quando algum apresentador assiste a rival. Mas, assim como Celso Portiolli, outros nomes fazem essa troca de assistir canais rivais. Recentemente, por exemplo, Ana Maria Braga estava assistindo a final da Libertadores no SBT.

Vale lembrar que Celso Portiolli até chegou a ser cogitado na TV Globo. Quando Luciano Huck foi para os domingos, a vaga no Caldeirão ficou em aberto. E o apresentador do Domingo Legal entrou na lista de opções a emissora dos Marinhos, mas, Marcos Mion acabou sendo efetivado na vaga.

CELSO PORTIOLLI MANDA INDIRETA

No Domingo Legal, Celso Portiolli falou sobre o programa estar concorrendo a um prêmio. Sendo assim, ele pediu votos e destacou que sua atração foi uma das primeiras a ir às ruas mesmo sem vacina. Dessa forma, ele destacou o trabalho de sua equipe e queria reconhecimento.

Mas, então ele soltou uma super indireta. “Tem gente que está do nosso lado e não reconhece nosso esforço”, iniciou Portiolli. Que ainda disse que “falta de carinho” e que muitos “só dão valor quando perde”. Sendo assim, os fãs nas redes sociais entenderam que essa mensagem estava além de uma simples indignação.