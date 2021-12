Concurso da PF divulga mais uma leva de resultados

A Polícia Federal divulgou mais uma leva de resultados do concurso PF. Os candidatos que ainda seguem na busca por uma vaga podem consultar a publicação no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, 9.

A corporação divulgou o resultado final da prova oral para o cargo de delegado, além do resultado final da prova prática de digitação para o cargo de escrivão.

A comunicado também traz a listagem dos concorrentes ao cargo de delegado convocados para a avaliação de títulos.

Há também a relação dos convocados para o primeiro momento da avaliação psicológica, para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclaram negros.

Além do envio dos documentos para a matrícula no curso de formação para os candidatos aos cargos de delegado, escrivão e papiloscopista.

Concurso da PF tem 1.500 vagas de nível superior

O edital de abertura do concurso da Polícia Federal contou com 1.500 vagas. Todas as chances foram para cargos de nível superior. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade.

Os profissionais terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e contam com a seguinte distribuição de vagas por cargo:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira são os locais com mais vagas disponíveis.

Área Policial da PF acumula 3,6 mil cargos vagos

A Polícia Federal está com concurso em andamento e a expectativa é que a corporação consiga fazer muitas convocações. Isso porque, o número de vacâncias ainda é grande e só vem crescendo no decorrer dos meses.

Um levantamento feito pela própria Polícia Federal, em resposta ao SindPF SP (Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo), indica que existem 3.676 cargos vagos no quadro da corporação.

Este número representa cerca de 25% do efetivo que a corporação pode ter de acordo com a lei. Com o atual concurso, uma boa parte deste déficit deve ser preenchido, mas ainda restarão vacâncias.

Veja a seguir o quantitativo de cargos vagos por cargo da área policial:

Agente – 2.216 cargos vagos;

Escrivão – 926 cargos vagos;

Delegado – 412 cargos vagos;

Papiloscopista – 92 cargos vagos; e

Perito – 30 cargos vagos.

Vale ressaltar que o perito foi o único dos cinco cargos a não ser contemplado no atual concurso. Por isso, as vacâncias não serão supridas. Além disso, o sindicato luta pela criação de mais cargos.