Concurso Fiscal 2022: veja os editais e vagas previstas

Novas oportunidades na área fiscal estão previstas ou confirmadas para o ano de 2022 (concurso fiscal). Nesta matéria você poderá conferir o panorama de todas as oportunidades.

Veja maiores detalhes navegando pelo índice abaixo:

Concurso Fiscal – edital Receita Federal

O edital do concurso para a Receita Federal foi solicitado ao Ministério da Economia, no entanto, a autorização não foi concedida pelo governo federal.

Foram solicitadas 699 vagas destinadas aos cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário.

No documento que solicitava o certame, a Receita Federal pediu para que prazo entre edital e prova seja reduzido para, no máximo, dois meses, ao invés dos quatro meses habituais. Veja detalhes aqui!

Concurso Fiscal – edital Sefaz CE

Após realizar o concurso com 94 vagas para o cargo de auditor fiscal, a Secretaria de Fazenda do estado do Ceará planeja o novo edital para a carreira de auditor fiscal adjunto.

A expectativa é de que o Cebraspe seja a banca do edital que deve ofertar 30 vagas para candidatos de nível superior. Veja o panorama aqui!

Concurso Fiscal – edital Sefaz BA

O edital do concurso da Secretaria de Fazenda do estado da Bahia tem a FGV definida como a banca organizadora para o preenchimento de 50 vagas.

O edital pode sair a qualquer momento e a estimativa é de que as inscrições, assim como as provas, possam ser realizadas no primeiro semestre de 2022. Veja o panorama aqui!

Concurso Fiscal – edital Sefaz SE

A Secretaria de Fazenda do estado de Sergipe tem autorização para o preenchimento de 50 vagas, sendo 10 para o cargo de auditor técnico de tributos (provimento imediato) e 40 para formação em cadastro de reservas.

Agora, o órgão deve definir a Comissão e a banca organizadora responsável pelo novo edital. Veja o panorama completo aqui!

Concurso Sefaz PR

Uma nova comissão organizadora de servidores para organizar os trâmites do próximo concurso público da Secretaria de Fazenda do Paraná (concurso Sefaz PR) foi formada.

O grupo vem em substituição de outro grupo, formado em 2019. Inclusive, a atual comissão deve aproveitar os trabalhos realizados anteriormente no que couber, conforme resolução. Veja todos os detalhes aqui!

Concurso Sefaz MG

O edital do concurso da Secretaria de Fazenda do estado de Minas Gerais tem comissão formada para o novo edital que terá a oferta de 300 vagas. O vencimento inicial do servidor público, aprovado no concurso Sefaz MG, é por volta dos R$ 21 mil.

Com comissão organizadora formada, o órgão depende apenas da escolha da banca organizadora para que seja efetivamente publicado. Veja detalhes aqui!

Concurso Sefa PA

O edital do concurso da Secretaria de Fazenda do estado do Pará tem banca definida e está na iminência de ser publicado. A estimativa é de que as inscrições e as provas objetivas sejam realizadas em 2022.

O certame terá 110 vagas e a banca organizadora é a Fadesp.

As 110 vagas estão distribuídas da seguinte forma: 100 para o cargo de auditor fiscal e as outras 10 para fiscal de receitas. Veja detalhes aqui!

Concurso ISS BH

A Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte, em Minas Gerais, publicou novo edital de concurso público destinado ao cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais (concurso ISS BH).

O certame está sob responsabilidade de banca RBO e terá inscrições abertas a partir do dia 3 de janeiro de 2022 a 3 de de fevereiro do mesmo ano.