Concursos 2022 Região Norte: veja editais previstos por estado

Está se preparando para concursos 2022? A lista de seleções já previstas para o próximo ano segue crescendo por todo Brasil.

Na Região Norte, por exemplo, já se sabe de editais para serem divulgados de diversas áreas.

Concursos Amazonas

Detran AM

O Estado do Amazonas tem uma série de editais previstos, entre eles o do concurso Detran AM. São esperadas 210 vagas, para as duas carreiras do órgão.

Já se sabe que 60 oportunidades serão para nível médio e 150 para nível superior. Os salários iniciais serão de R$2.300 a R$5.500. Os cargos disponíveis no Detran são técnico e analista de trânsito.

O concurso já teve a comissão organizadora formada oficialmente e as convocações de aprovados estão previstas para 2022 .

PGE AM

Estão previstos para sair novos concursos PGE AM em breve, tanto para a carreira quanto para a área de apoio. A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas.

Os concursos já têm seus regulamentos aprovados e traz as fases que devem ser realizadas pelos candidatos.

Para concorrer ao cargo de procurador será preciso ter o curso de bacharelado em direito com inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil.

Sefaz AM

Na Secretaria de Fazenda do Amazonas também está sendo preparado novo edital. A comissão organizadora já foi formada e o concurso Sefaz AM deverá trazer 210 vagas.

As oportunidades nos cargos de auditor fiscal de tributos, analista técnico e assistente. Esta seleção já é esperada há anos e deve ganhar força em 2022, conforme anúncio do governador.

A banca organizadora foi escolhida e será a FGV. Com isso, o edital fica iminente para sair.

CGE AM

A Controladoria Geral do Estado é mais um órgão que teve concurso anunciado pelo governador Wilson Lima.

No entanto, a oferta de vagas e relação de cargos que serão contemplados no concurso CGE AM ainda não foram divulgados. A expectativa é que os trâmites avancem no próximo ano.

Concursos Roraima

Polícia Civil RR

A Polícia Civil de Roraima está próxima de divulgar o edital do novo concurso PC RR. Os trâmites já estão avançados, com a banca Fundação Vunesp escolhida.

O edital deverá trazer 175 vagas, com a seguinte distribuição:

delegado de polícia (35 vagas);

médico legista (sete);

odonto-legista (uma);

perito criminal (nove);

escrivão (51);

agente de polícia (52);

papiloscopista (14);

auxiliar de perito (quatro); e

auxiliar de necropsia (duas).

MP RR

Novos concursos MP RR para promotor de justiça substituto e para a área devem ser realizados em 2022. Para o cargo de promotor, a oferta será de sete vagas imediatas.

O cargo tem como requisitos: Bacharelado em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, desempenhada após a conclusão do nível superior.

Já a seleção para área de apoio está no radar do órgão, segundo a procuradora-geral de Justiça, Janaína Carneiro. De acordo com os últimos dados do portal da Transparência, o MP de Roraima tem 86 cargos vagos na área de apoio, sendo 29 só para assistente administrativo.

Concursos Pará

MP PA

O Ministério Público do Pará terá um novo concursopara cargos de nível médio e superior. As oportunidades devem contemplar as funções de auxiliar de administração (nível médio) e analistas (nível superior).

Há ainda trâmites para o concurso de membros (promotor de justiça), carreira que exige Bacharelado em Direito.

Os preparativos estão avançados, na fase de escolha da banca que ficará responsável pela seleção.

O concurso MP PA terá oferta de 74 vagas para ingresso na área de apoio do órgão. O quantitativo está previsto no projeto básico da seleção, que funciona como um espelho para o edital e que Folha Dirigida teve acesso.

Igeprev

O concurso Igeprev está previsto para sair e tem avançado. Atualmente, está sendo realizado o processo de escolha da banca organizadora.

A seleção do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará terá 21 vagas, em cargos de níveis médio e superior. A expectativa é de que tenham a seguinte distribuição:

Assistente administrativo – nível médio – 11 vagas;

Técnico Previdenciário A – nível superior – cinco vagas;

Técnico em Administração e Finanças – nível superior – quatro vagas;

Analista de investimentos – nível superior – uma vaga.

Sespa

Para a Secretaria de Estado da Saúde do Pará um concurso está sendo preparado. A seleção deve preencher 315 vagas. As informações sobre quais cargos serão contemplados ainda não foram reveladas.

O concurso da Sespa está em fase de escolha da banca organizado e, por isso, o edital deve ficar para 2022.

Fasepa

Na lista de editais previstos está o do concurso Fasepa. A seleção deverá ter 67 vagas, já tem comissão formada e está na fase de escolha da banca que ficará responsável pela organização.

Esta etapa está prevista para acontecer no início de janeiro. Com isso o edital fica para o ano que vem. No entanto, o documento não deve demorar a sair, já que a escolha da banca é uma das últimas etapas para a publicação.

Concursos Acre

Polícia Penal AC

No Acre a área de Segurança deve ganhar reforço. O concurso Polícia Penal AC está nos planos. O governo já mencionou a intenção de fazer a seleção, mas precisa aguardar o prazo de 31 de dezembro deste ano, quando encerra a lei no estado que restringe concursos.

Chamado atualmente de policial penal (antigo agente penitenciário), o cargo deve ter como exigência o nível médio.

Concurso Sefaz AC

O concurso da Sefaz AC também está previsto, mas pelas restrições no Orçamento de 2021, o edital deve sair em 2022.

As oportunidades devem contemplar cargos de nível superior, nas carreiras de auditor da receita estadual, auditor do tesouro estadual, especialista e técnico da fazenda estadual.

Há chances ainda de serem oferecidas oportunidades para graduados em Direito e para o nível médio, já que há déficit também no quadro de servidores administrativos e de apoio.

O sindicato da categoria pede que sejam oferecidas, ao menos, 48 vagas no novo edital.

Concursos Tocantins

Polícia Penal TO

Mais um concurso de Polícia Penal previsto é o do Tocantins. Neste caso, a seleção ainda não tem muitas informações divulgadas, apenas que a comissão de orçamento já foi formada.

A seleção deverá trazer vagas para novos policiais penais (antigo agentes penitenciários), que atuam no combate ao crime dentro dos presídios. Para que a seleção ganhe forma, no entanto, ainda é preciso a autorização formal do governo do estado.

Tribunal de Justiça TO

O concurso TJ TO avançou nos preparativos em 2021 e promete acontecer em 2022. Recentemente, uma nova comissão organizadora foi formada para cuidar dos trâmites da seleção.

O edital de concurso TJ TO está previsto e sendo cobrado pelo sindicato. A seleção é aguardada desde 2018 e deve trazer 30 vagas mais formação de cadastro de reserva, nos cargos de analista judiciário, oficial de justiça e técnico judiciário.

As funções contemplam os níveis médio e superior.

Concursos Amapá

Tribunal de Justiça do Amapá

Também tem tribunal de justiça para sair no Estado do Amapá. O concurso TJ AP está sendo preparado e deverá trazer vagas para área de apoio. As oportunidades serão para analista multidisciplinar.

Até o momento, a oferta deverá ser de cinco vagas imediatas mais cadastro de reserva para a carreira, que exige nível superior. Os ganhos são de R$3.551.34 iniciais, mas esse valor pode atingir R$7.694,16 a partir das progressões na carreira.

O aval para o concurso já foi publicado e uma comissão para realizar os trabalhos de organização da seleção formada.

* Não foram encontrados até a publicação desta matéria concursos previstos para 2022 em Rondônia.