Confira os números da Mega Virada; prêmio é de R$ 378 milhões

A Mega da Virada 2021 sorteou hoje à noite os seis números do prêmio recorde de R$ 378 milhões em transmissão ao vivo pela TV Globo.

Os números sorteados foram 12 — 15 — 23 — 32 — 33 — 46.

A Mega da Virada não acumula, por isso, caso ninguém leve a bolada acertando os seis números, o dinheiro será dividido entre os acertadores de cinco números e assim por diante.

A Caixa afirma que se o ganhador que acertas as seis dezenas aplicar o dinheiro na poupança da instituição terá uma renda mensal de mais de R$ 1,6 milhão.

O prêmio de 2020 de R$ 325,250 milhões, agora, é o segundo maior da história da Caixa Econômica Federal, que realiza o sorteio. A premiação do ano passada ficou marcada pelo fato de um dos ganhadores ter perdido o tempo de retirar o dinheiro — a história foi parar no Procon-SP.

Outra aposta, feita em Aracaju (SE), também foi sorteada e o ganhador recebeu a bolada de R$ 162,625 milhões.

Quais foram os prêmios da Mega da Virada até hoje?

2009; duas apostas vencedoras – premiação total: R$ 144,9 milhões

2010; quatro apostas vencedoras – premiação total: R$ 194,3 milhões

2011; cinco apostas vencedoras – premiação total: R$ 177,6 milhões

2012; três apostas vencedoras – premiação total: R$ 244,7 milhões

2013; quatro apostas vencedoras – premiação total: R$ 224,6 milhões

2014; quatro apostas vencedoras – premiação total: R$ 263,2 milhões

2015; seis apostas vencedoras – premiação total: R$ 246,5 milhões

2016; seis apostas vencedoras – premiação total: R$ 220,9 milhões

2017; 17 apostas vencedoras – premiação total: R$ 306,7 milhões

2018: 52 apostas vencedoras – premiação total: R$ 302,5 milhões

2019: quatro apostas vencedoras – premiação total: R$ 304,2 milhões

2020: duas apostas vencedoras – premiação total: R$ 325, 2 milhões

Como resgatar o prêmio?

Ganhadores de apostas físicas até R$ 1.903,98 podem resgatar o dinheiro em qualquer casa lotérica. Passado esse valor, o pagamento é feito apenas nas agências bancárias da Caixa. Para isto, é necessário apresentar o recibo da aposta premiada, o documento de identidade oficial e original com foto e o CPF.

Vencedores de apostas online até R$ 1.903,98 podem solicitar transferência online, por meio do Mercado Pago, ou também na casa lotérica. É necessário apresentar o comprovante da aposta impresso, com código de barras, além de apresentar o código de resgate (com seis dígitos) gerado no site Loterias Caixa, que é válido por 24 horas.

Outra opção é gerar um QR Code, que vale por uma hora, e pode ser apresentado em aparelhos eletrônicos, como telefones e tablets.

Apostas online que ganharam o valor maior que R$ 1.903,98 devem seguir as mesmas regras da aposta física, sendo resgatada, obrigatoriamente, em uma agência da Caixa.