Conheça a história do presépio, uma das tradicionais decorações de Natal

Entre as famílias católicas brasileiras, montar um presépio junto com a decoração natalina já virou tradição, uma vez que este símbolo representa o nascimento do Menino Jesus, celebrado no Natal. Segundo a Igreja Católica, o presépio deve ser montado no domingo mais do dia 30 de novembro e deve ser desmontado dia 6 de janeiro.

Há relatos na história que revelam que o primeiro presépio foi idealizado e montado por São Francisco de Assis, em 1223, na Itália, onde montou dentro de uma gruta para facilitar a compreensão do povo em relação ao nascimento de Jesus Cristo. No Brasil, a iniciativa partiu do padre José de Anchieta, em 1552.

Quem está representado no presépio?

O personagem principal desta montagem é o Menino Jesus, representado na manjedoura, rodeado pela Virgem Maria, mãe de Jesus e São José, esposo de Maria, os três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar que levaram como presente o Ouro, Incenso e Mirra e os animais que simbolizam a natureza.