Cria do São Paulo e irmão de ex-BBB, Harison esclarece fama de ter colocado Kaká no banco

– Não tenho muito que reclamar da minha vida. Ganhei meu dinheiro, acho que foi uma boa carreira. No Brasil joguei onde queria, no São Paulo, estive no Guarani, na Ponte Preta. Na Ponte acho que foi o meu auge em termos de futebol. Voltei para o Guarani, tive duas passagens e uma muito boa no Paysandu. A gente subiu o Paysandu para a Série B após sete anos. Sou paraense e aquilo me instigou muito, queria provar que poderia ajudar um clube que praticamente me formou. Então acho que foi uma boa carreira.

Longe dos holofotes no Brasil, Harison sentiu na pele o peso da fama e das redes sociais por causa do irmão mais novo, Hadson Nery, o Hadybala, que ficou conhecido ao ser um dos participantes do Big Brother Brasil de 2020.

Hadybala foi o terceiro eliminado do programa , mas o pouco tempo na casa mais vigiada do Brasil causou vários transtornos para a família Nery.

– Esse negócio do meu irmão foi complicado. Na verdade, não sabia que ele ia entrar no BBB, soube de última hora e vou te dizer que foi uma experiência muito ruim. Foi bom ver ele lá, mas para a família foi ruim, porque é muito complicado. Ele tem filho, tem minha mãe. Hoje em dia, esse negócio de reality show mexe muito com o povo e falam muita besteira. Mentem demais, ninguém mede esforços para acabar com a vida da pessoa. Foi muito complicado. Não recomendo para ninguém não – relembra Harison.

Futuro como treinador

Harison comanda atualmente uma escolinha de futebol do São Paulo na Geórgia. A meta do ex-jogador é ser treinador profissional. O desejo, no entanto, esbarra na vontade de seguir morando nos Estados Unidos. A vinda para o Brasil seria apenas após a consolidação da carreira fora do país.