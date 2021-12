Delegado do caso Adélio é transferido para exercer função no exterior

Uma portaria assinada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, transferiu o delegado Rodrigo Morais Fernandes, responsável pela investigação da facada em Jair Bolsonaro, para atuar em uma nova função fora do país.

A partir de fevereiro de 2022, ele passará a ocupar o posto de oficial de ligação da Polícia Federal junto à força tarefa de El Dorado ,no escritório da Homeland Security Investigations (HSI), em Nova York. Ao EXTRA, o delegado disse que vem “construindo” a vaga há mais de um ano e negou que a transferência para o exterior represente algum tipo retaliação.

Em diversas ocasiões, o presidente da República já criticou a atuação da PF no caso, sob argumento de que não encontrou um eventual mandante. Os principais elementos do inquérito apontam que Adélio Bispo, autor do ataque a Bolsonaro, agiu sozinho.

