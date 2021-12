Deputado Jesus Sérgio solicita à Sesacre um anestesista para Tarauacá

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta quarta-feira (08) um ofício para a Secretaria de Saúde do Acre, onde solicitou a presença de um anestesista todas as vezes em que um médico for a Tarauacá realizar cirurgias de baixa complexidade no Hospital Sansão Gomes.

“ Hoje em Tarauacá quase mil pessoas aguardam numa fila para fazer esse tipo de cirurgia por falta de um anestesista. O médico vai, mas não vai nenhum anestesista, o que impossibilita as cirurgias. E essa situação não pode continuar, pois são vidas que precisamos salvar”, disse o deputado.

Periodicamente um médico é deslocado ao município para esses procedimentos, mas não consegue ir além da triagem porque não vai acompanhado de um anestesista.

Por isso, Jesus Sérgio afirmou que é preciso viabilizar esses procedimentos e atender os pacientes que não conseguem se deslocar para outros municípios.