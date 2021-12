Dos 12 estados que não atingiram 60% de imunizados, sete são do Norte

Em todo o país, 65,09% da população brasileira está com o ciclo vacinal que garante a imunização contra a Covid-19 completo. Um total de 138.844.928 indivíduos tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas. O número, contudo, esconde disparidades encontradas nas unidades federativas do país.

Enquanto alguns estados, como São Paulo, comemoram índices como 76,68% de imunizados contra a doença, outros, como o Amapá, amargam uma fatia de apenas 38,77% da população com a vacinação completa. É justamente no Norte que a campanha mais custa a avançar. Nos sete estados da região, a imunização está abaixo dos 60%.

Outros estados que também não alcançaram a porcentagem são Alagoas (53,80%), Bahia (56,11%), Goiás (58,11%), Maranhão (48,58%) e Mato Grosso (57,49%). No total, portanto, 12 das 27 unidades da Federação estão abaixo de 60% da população com o ciclo vacinal completo. Sul e Sudeste são as únicas regiões do país em que todos os estados atingem o percentual.

Os dados foram analisados pelo (M)Dados, núcleo de análise de grande volume de informações do Metrópoles, e são do consórcio de veículos de imprensa*.

