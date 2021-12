Em bebedeira no AC, homem se desentende com amigos, é esfaqueado e levado às pressas ao PS

O morador de rua Alessandro Silva Santos, 27 anos, foi ferido com dois golpes de faca, no início da noite desta sexta-feira (3), na rua Cunha Matos no bairro Seis de Agosto, na região da Gameleira no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alessandro estava participando de uma bebedeira com o criminoso, quando acabou tendo uma discussão que evoluiu para luta corporal. Após a vítima cair no chão, o criminoso de posse de uma faca acabou desferindo dois golpes que acertou o abdômen e a mão esquerda de Alessandro. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Alessandro ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).