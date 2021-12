Especial de Natal do Porta dos Fundos tem Jesus em prostíbulo

O Porta dos Fundos divulgou nesta segunda (6) cartaz oficial e teaser do seu Especial de Natal, chamado “Te Prego Lá Fora”. A produção, que pela primeira vez é apresentada em formato de animação, vai ao ar no próximo dia 15, na plataforma de streaming Paramount+, do grupo ViacomCBS, que detém 51% do grupo.

Assim como em outros anos, o especial deve provocar polêmica. A história apresenta Jesus adolescente (dublado por Rafael Portugal), enfrentando problemas de adaptação em seu novo colégio, a Escola Municipal Eva e Adão. Ao lado de Lázaro (Fábio de Luca), seu melhor amigo, ele precisa ser tornar um bad boy para ninguém descobrir que na verdade ele é o Messias.

Em trecho do teaser divulgado, Jesus é questionado: “o Messias por acaso teria isso aqui: pornografia?”, indaga Lázaro ao mostrar um pergaminho com o desenho dos pés de uma mulher. Em outro, o adolescente está em um prostíbulo e afirma: “Isso não é de Deus”. Ao que lhe respondem: “Na verdade, aquela mais alta ali é exclusiva de Deus.”

O cartaz oficial apresenta os personagens principais em frente à escola, com Jesus ao centro, acompanhado pelos seus pais (Maria e Deus), e dos colegas de classe Lázaro, Barrabás e Maria Madalena. Do lado direito, Sodoma representa as tentações mundanas e, ao lado esquerdo, as cruzes apresentam a possibilidade de redenção.

No total, 15 atores interpretam os personagens animados da produção. Além de Rafael Portugal e Fábio de Luca, João Vicente aparece como o Barrabás, Thati Lopes faz a voz de Maria e Nathalia Cruz interpreta Madalena. Estevam Nabote é Deus, Antonio Tabet aparece como Eliézer; Gregório Duvivier como Jacó, Evelyn Castro faz a voz de Daíde e João Pimenta é o personagem Tomé.

O elenco conta ainda com Fábio Porchat como Herodes e Jaqueu; Rafael Infante como Brian e Salomão; Gabriel Totoro como Bartholomeu, Soldado e Pai da Madalena; Noêmia Oliveira como Inês e Abdala; e Joel Vieira como Cabeça Pervertido, Homem de Sodoma e Dono da Vaca.

“Te Prego Lá fora” é uma criação de Porchat e tem direção de Rodrigo Van der Put.