Evite desperdícios! Aprenda como conservar banana madura para não estragar tão rápido

É sempre desagradável comprar algum alimento e ele estragar rápido, mas, infelizmente, essa é uma realidade da maioria das casas. Pensando nisso, para evitar o desperdício, o Casa & Agro, do site Tecno Notícias, traz nesta sexta-feira, 03 de dezembro, separou algumas dicas de como conservar banana madura por mais tempo.

Por ser rica em fibras, potássio e carboidratos, essa fruta auxilia na digestão e na desintoxicação, além de prevenir doenças cardíacas. Os vários tipos e tamanhos faz com que ela seja ainda mais popular e de fácil acesso no Brasil. Por esse motivo, a dúvida de como conservar banana madura é recorrente no dia a dia de muitas pessoas.

Onde guardar as bananas?

Uma das principais questões em relação ao processo de maturação das bananas, é onde armazená-las após a compra. Para auxiliar no retardo desse processo, é fundamental que você as guarde juntas, evitando separá-las de qualquer jeito. A explicação é que sem o devido cuidado, poderá atrair pequenas moscas que irão contribuir para que a fruta estrague rápido.

Além disso, é importante que você separe um ambiente arejado e fresco, visto que o calor promove a oxidação da banana. Isso resultará na sua maturação precoce. Ainda, é essencial não colocar as bananas juntas com outras frutinhas, a título de exemplo, a maçã e o mamão. Isso porque esses alimentos liberam um hormônio gasoso chamado etileno, que contribui com a maturação dos frutos que estão em volta.

Muita gente prefere guardar as bananas separadas, por vezes, para levá-las para o serviço ou para a escola. Então, caso você opte pela conservação individual da banana, é recomendado que, ao cortar a penca da fruta, você evite ao máximo “ferir” a casca. Isso, a fim de não prejudicar o conteúdo do alimento e de preservá-lo por mais dias. Depois disso, é necessário que você enrole aquele cabinho, que estava preso à penca, em um plástico filme ou em alguém papel. Isso impedirá a liberação do gás citado acima.

Banana pode ir na geladeira?

Como explicado acima, as bananas estragam mais rápido no calor, dessa forma, diversas pessoas as guardam na geladeira. No entanto, neste local, a casca da banana escurece rapidamente, o que não agrada muita gente. Há quem diga que frutas perdem sabor e nutrientes quando vão para a geladeira.

Desse modo, se você não gosta da banana naquele aspecto mais escurecido, o indicado é não estocá-las na geladeira. Por outro lado, se você tem o hábito de fazer bolos, panquecas, vitaminas, tortas ou doces, o refrigerador é um lugar ideal para depositar e não desperdiçar a banana.

Por fim, é só seguir essas orientações básicas que a incerteza de como conservar banana madura por mais tempo deixará de ser uma preocupação. Dessa forma, economizará no bolso, bem como nas idas ao supermercado.