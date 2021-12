Feijó, o município criado em meio a conflitos entre indígenas e nordestinos, completa 83 anos

Habitado orginalmente pelas etnias Jaminawá, Kaxinauwá e Chacauwá, o município de Feijó, no interior do Acre, completa 83 anos de emancipação política nesta terça-feira (21).

A desbravação das terras iniciou no final da década de 70, com a chegada de nordestinos à foz do Rio Envira. Lotes e seringais foram sendo demarcados com o passar dos anos, depois de intensos conflitos entre os recém-chegados e os nativos.

O combate deu origem ao Seringal Porto Alegre que, em seguida, tornou-se um vilarejo e, por último, foi elevado à categoria de vila sob a denominação de Feijó, em homenagem ao Pe. Diogo Antônio Feijó.

O local só se tornou município a partir do decreto 968 de 21 de dezembro de 1938. Na época, Epaminondas Martins era o governador do Acre. Raimundo Augusto de Araújo foi o primeiro prefeito feijoense.

Atualmente, a terra do Açaí tem uma população estimada em 34.986 habitantes, de acordo com o último senso de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – sendo o quinto município mais populoso do Estado. Sua área é de 24 202 km² – um dos maiores municípios brasileiros em território.

O governador Gladson Cameli usou o seu perfil nas redes sociais para parabenizar a cidade e os feijoenses. “Hoje, a nossa terra do açaí comemora 83 anos. Tenho muito carinho por esse município de gente guerreira e alegre. Reforço meu compromisso de continuar trabalhando para levar cada vez mais dias melhores à população de Feijó. Meus parabéns a todos os feijoenses”, escreveu.

O prefeito Kiefer Cavalcante (PP) realizou uma programação especial de aniversário, nesta terça-feira, em frente à Prefeitura, com hasteamento da bandeira do município e apresentações de fanfarras e desfile cívico.