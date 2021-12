Fernanda Hassem recebe general Ubiratan Poty, diretor do programa Calha Norte

O General Poty prestou grande apoio à população do município no ano de 2012, em virtude da grande enchente que resultou em centenas de famílias desabrigadas e a parte central da cidade completamente tomada pela água do Rio Acre

O General Poty fala a respeito da homenagem. ” Em 2012 pudemos ajudar muitas famílias que passavam por momento difícil, perdendo praticamente tudo que possuíam. Foi uma ação conjunta naquele momento bastante delicado para a população. Fico muito honrado com esse reconhecimento por parte da Prefeita Fernanda Hassem, que sempre está conosco em Brasília, seja representando o município ou como Vice-presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), buscando viabilizar recursos”, finalizou.

Muito emocionada, a Prefeita Fernanda Hassem entregou Certificado de Homenagem ao General. ” O General Poty foi muito importante num momento muito difícil em nossa cidade, em virtude da alegação. Através do Programa Calha Norte, o General atende não somente Brasiléia, mas todos os municípios do Acre, recebendo de um por um todos os Prefeitos em Brasília. Nosso sentimento ao General Ubiratan Poty é de gratidão”, afirmou.

Através de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os Estados e municípios, o General Ubiratan Poty, à frente da Diretoria do Programa Calha Norte também emprega recursos oriundos de Emendas parlamentares para Brasiléia, no atendimento à projetos de infraestrutura básica e aquisição de equipamentos.

Na ocasião, o General Poty esteve prestando total assistência ao município, juntamente com o exército brasileiro, onde em ação conjunta entre forças de segurança e prefeitura de Brasiléia, as famílias acometidas pela alagação puderam ser transladas das áreas inundadas.

O General Poty prestou grande apoio à população do município no ano de 2012, em virtude da grande enchente que resultou em centenas de famílias desabrigadas e a parte central da cidade completamente tomada pela água do Rio Acre.

O General Ubiratan Poty, Diretor do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa foi recebido pela Prefeita Fernanda Hassem, na manhã desta quarta-feira, 8, na sede da Prefeitura de Brasiléia.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!