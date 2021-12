FIEAC comemora aprovação de Programa de Compras Governamentais

O presidente da FIEAC, José Adriano, destacou a iniciativa que, de acordo com ele, visa à melhoria do ambiente de negócios. “Agradecemos o empenho dos parlamentares, especialmente de José Bestene, que tomou as dores do empresário acreano para si; do presidente da Mesa Diretora, Nicolau Junior, e Edvaldo Magalhães, que defenderam a importância desse programa para o fortalecimento da economia acreana”, reconheceu o empresário.

Mesmo o ano de 2021 já se encaminhando para o fim, ainda houve tempo para o setor produtivo acreano comemorar mais uma vitória. Na última quinta-feira, 16 de dezembro, a Assembleia Legislativa (Aleac) aprovou o Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que cria o Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias – CG Indústria. O PL teve origem na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) e foi construído em conjunto com a FIEAC e sindicatos da indústria.

