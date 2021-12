Gladson diz estar à disposição de investigadores e segue cumprindo agenda no interior do Acre

O governador Gladson Cameli decidiu se posicionar nesta quinta-feira (16) a respeito da Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, que busca desarticular organização criminosa que atuava no executivo acreano.

“É função de todo homem público posicionar-se com lisura e transparência, se colocando a disposição dos investigadores, da imprensa e da população para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o andamento das operações”, diz um trecho da nota divulgada em suas redes sociais.

Gladson diz que defende as investigações, já que fez parte da criação da Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção, inaugurada em sua gestão.

“Confio que ao final do trabalho da Polícia Federal, todos os fatos e responsabilidades serão apuradas e permitirão que o estado continue se desenvolvendo com transparência, correção e eficiência”, finalizou.

Cameli segue cumprindo agenda no interior do Acre, mesmo com o desdobramento das investigações que resultaram em 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Nas primeiras horas desta quinta, ele saiu de Cruzeiro do Sul – onde cumpriu agenda desde o início da semana – com destino a Tarauacá para participar da troca de comando da Polícia Militar no município.