Governo torna oficial exoneração de Rutemberg; Nayara Lessa assume a Secom

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3) a exoneração do ex-secretário de Comunicação do governo Gladson, Rutemberg Crispim.

Com apenas 7 meses à frente do cargo, o jornalista enviou uma carta de demissão ao secretário da Casa Civil, Rômulo Grandidier, nesta quinta-feira (2). O motivo não foi informado.

Crispim assumiu a Secom depois que a jornalista Silvania Pinheiro foi conduzida para a Casa Civil, em abril de 2020.

Quem assume o comando da pasta, de forma interina, é a jornalista Nayara Lessa.