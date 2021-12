Guedes propõe criar ‘Ministério do Patrimônio da União’, para gerir estatais e outros ativos

Em evento sobre governança de estatais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que propôs ao presidente Jair Bolsonaro a criação do “Ministério do Patrimônio da União” para gerir estatais, imóveis e recebíveis do país.

— Eu já falei com o presidente e estou propondo. Para o novo governo, tem que existir o Ministério do Patrimônio da União, ele tem R$ 2 trilhões, R$ 3 trilhões, fora os R$2 trilhões de recebíveis. O Estado tem R$ 4 trilhões, R$ 1 trilhão em imóveis, R$ 1 trilhão em estatais, R$ 2 trilhões em recebíveis, uma fortuna incalculável e o povo pobre, miserável — disse o ministro.

Guedes defendeu que parte desses valores fossem direcionados a um fundo de erradicação da pobreza, uma ideia antiga do ministro. O governo já avaliou abastecer esse fundo com venda de estatais e dividendos de empresas.

