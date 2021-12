Gui Araújo, após expor traição de Jade Picon, encontra com ela em boate e clima esquenta

Porém, após sair do reality rural, Gui Araújo afirmou que não ficou com Jade enquanto ela estava namorando. Sendo assim, só teria beijado a influenciadora, após ela terminar seu namoro de três anos, em agosto desse ano.

Contudo, mesmo que na época a situação tenha saído do controle, parece que Gui Araújo e Jade Picon estão em paz. O motivo? Bom, o ex-peão de A Fazenda foi visto curtindo a mesma balada que a loira, em uma boate localizada na região da Vila Olímpia, em São Paulo.

Apesar de todo burburinho envolvendo ambos, Gui Araújo posou ao lado do irmão da loira, Léo Picon, que também estava presente na boate. Juntos, eles chegaram a posar para as fotos, e na web o clima esquentou. “Meu Deus eles juntos”, disse uma. “O que será que Jade falou pra ele? Queria ser uma mosca pra saber”, entregou outra.

Mãe de Gui Araújo o defendeu

Após toda polêmica, Gabi Brandt, a ex mais polêmica de Gui, deu uma entrevista ao PodCats, e falou sobre seu relacionamento com o peão. No entanto, a mãe do mesmo, saiu em defesa dele.

“Você, como boa cristã, que está vivendo a doutrina cristã, deveria ao menos respeitar e não aproveitar que o Gui Araújo está confinado dentro de um reality, no dia de seu aniversário, sem saber o que está acontecendo e sem ter como se defender!”, escreveu Rosana, mãe de Gui em uma publicação em um perfil de fofoca.