Gustavo Mioto passa mal e é levado ao hospital às pressas

Sem medo de se abrir completamente para o público, o cantor resolveu desabafar sobre sua vida pessoal durante uma entrevista com o colunista do Metrópoles, Leo Dias . O músico de 24 anos falou sobre assuntos como assédio, amizades, pessoas interesseiras, maturidade e até mesmo vontade de fazer besteiras na vida.

Em suas redes sociais, o sertanejo publicou um vídeo na cama do hospital. “Tomei um soco no fim de semana, mas está ficando tudo bem”, disse Gustavo Mioto.

Neste fim de semana, o cantor sertanejo Gustavo Mioto levou um susto e preocupou seus fãs. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o artista não se sentiu bem após um show em Campo Grande e precisou ser hospitalizado.

