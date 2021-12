Homem morre eletrocutado após tentar furtar fios do Parque de Exposições em Rio Branco

Um homem ainda não identificado morreu vítima de uma descarga elétrica, na manhã desta quarta-feira (15), no Parque de Exposição Wildy Viana, localizado na Rodovia AC-40, bairro Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado por populares que ouviram um estrondo e foram até o local. O homem havia subido no poste de energia elétrica para furtar os fios com auxílio de uma faca. Ao cortar o fio, ele recebeu uma descarga elétrica. Após a descarga, o homem caiu de cima do poste já sem vida.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo homem.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia Criminal. O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e foi levado para a sede para ser realizado os exames cadavéricos e também será feito exame de DNA.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).