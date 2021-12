Instituto Dom Moacyr publica editais de processo seletivo; remuneração ultrapassa R$2 mil

O Instituto De Educação Profissional E Tecnológica – Ieptec/Dom Moacyr, publicou nesta quarta-feira (22), mais três editais anunciando a abertura do processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas, para atuação nos cursos do programa Pronatec/Novos Caminhos/Rede E-tec Brasil na modalidade de educação à distância – Ead.

O edital, disponibilizado no Diário Oficial do Estado (DOE), se destina a selecionar candidatos para provimento de vagas no cargo de nível superior para o cargo de professor mediador mensalista.

O selecionado receberá uma bolsa de R$ 1.200,00 por 20h de trabalho semanal e R$ 2.100,00 para 30h. As inscrições são gratuitas ocorreram nas modalidades presenciais e on-line, via e-mail, no endereço [email protected], no período de 22 a 28 de dezembro de 2021, no endereço Centro De Educação Profissional E Tecnológica João De Deus – Plácido De Castro, Rodovia AC40 KM 3,5. Respeitando o horário de atendimento ao público da instituição no casa das inscrições presenciais em dias úteis, no horário as 08:00 às 11:30 e de 14:00 às 16:30.

Veja os editais: