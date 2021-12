Jenilson Leite é homenageado com título de cidadão rio-branquense pela Câmara de Vereadores

“Quero parabenizar, pois o reconhecer é muito importante na vida de todos, nós trabalhamos, construímos e nos dedicamos e muitas vezes o salário é a compensação para poder resolver os problemas econômicos do nosso dia a dia, porém um reconhecimento com este enxergar o legado, história e o papel de cada um nesta cidade”, destacou Jenilson.

Jenilson que é natural de Tarauacá, município distante 409 km, reside em Rio Branco há muitos anos, onde constituiu família e vem prestando seus serviços como médico nas unidades de saúde da Capital, além de contribuir no seu segundo mandato como deputado estadual. “Agradeço pelo reconhecimento, pois é fruto do bom trabalho que venho desempenhando na capital de todos os acreanos”, disse.

O deputado e médico infectologista Jenilson Leite, foi homenageado com o título de cidadão rio-branquense em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Rio Branco, ocorrida na noite desta sexta-feira, 10, no Auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. A indicação foi feita pelo vereador Adailton Cruz.

