Jesus Sérgio apresenta emenda à MP para garantir internet gratuita à indígenas, quilombolas e ribeirinhos

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta semana três emendas à Medida Provisória 1077/2021, que institui o Programa Internet Brasil com a finalidade de promover o acesso gratuito à internet aos alunos da educação básica da rede pública.

A primeira emenda do parlamentar insere como beneficiários do programa, além dos alunos das escolas públicas, integrantes de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas com o objetivo de ampliar o alcance da internet para famílias igualmente carentes.

Outra emenda do deputado Jesus Sérgio visa garantir primeiro o acesso integral e universal dos estudantes da educação básica à internet gratuita, para depois estender este benefício a outros segmentos de interesse da sociedade brasileira.

E para finalizar, o deputado também apresentou uma emenda que impede parcerias obscuras e com desvio de finalidades entre o setor público e privado para o fornecimento de internet gratuita, com a finalidade de zelar pelos recursos públicos.

“O Programa Internet Brasil é muito importante para a inclusão digital dos nosso jovens, principalmente os do Acre que têm uma realidade diferente do resto do país, por isso, apresentamos emendas para que a internet gratuita chegue aos jovens do nosso Estado e para zelar os recursos do contribuinte brasileiro”, destacou Jesus Sérgio.