Jovens tiram cadáver de caixão e levam amigo em último passeio de moto

Um grupo de jovens tirou o corpo de um amigo morto do caixão para levá-lo a um “último passeio de motocicleta” pelo bairro. O caso bizarro aconteceu em Portoviejo, no Equador, na última segunda-feira (29/11). Segundo a mídia local, os parentes do falecido marchavam para enterrar o cadáver, quando foram interceptados pelos amigos do jovem morto.

De acordo a Televisa News, o grupo de jovens abriu o caixão no meio da rua e diante os olhos da família do falecido. Eles choraram pelo amigo e tiraram de dentro da urna. O momento foi capturado em vídeo e postado nas redes sociais.

Erick Cedeño Méndez tinha 21 anos e morreu vítima de tiros quando se dirigia ao funeral de outro amigo falecido. Os jovens montaram o cadáver de Erick em uma motocicleta e o levaram para dar um “passeio” pelo bairro, chamado El Fóron.

Leia a notícia completa no site Bhaz.