Juliette sobe ao palco e é ovacionada em show do Alok no Rio de Janeiro

Juliette surpreendeu a legião de ‘cactos’ na noite de hoje e subiu ao palco do show do DJ Alok, no “Festeja”, no Rio. A campeã do “BBB 21” foi ovacionada pelo público e dançou “Anunciação”, uma das músicas que marcou sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil.

Na última semana, em conversa com Splash durante o Prêmio Multishow, Juliette revelou que “está faltando boy”. “Tenho muita fofoca, mas boy está faltando”, lamentou.

Ela também afirmou que a ficha ainda não caiu após tanto sucesso com o “Big Brother 2021” e deu dicas para quem for se aventurar no reality da Globo: “Reze, faça terapia e não tente fazer personagem, porque não dá certo”.

