Lojistas se sentem prejudicados com obra de drenagem feita por prefeitura durante inverno em Sena

Comerciantes e lojistas das proximidades da Feira Livre dos colonos, em Sena Madureira, estão insatisfeitos com relação à uma obra iniciada recentemente pela Prefeitura. Visando instalar alguns bueiros, o executivo municipal está escavando a rua, deixando uma grande vala que atrapalha o acesso dos proprietários das lojas bem como dos clientes.

Conforme divulgação da assessoria de imprensa da Prefeitura, o trabalho visa acabar com alagamentos que ocorrem na área central da cidade em dias de chuvas, principalmente na Rua Padre Egídio e próximo à primeira igreja Batista Regular.

Os lojistas questionam, no entanto, que tal ação deveria ter sido concretizada no verão e não no período invernoso.

Uma das reclamantes, em vídeo divulgado nas redes sociais, demonstra revolta em razão do que está acontecendo e diz que o prefeito Mazinho é sem noção por ter iniciado a obra no inverno.

O ContilNet entrou em contato com a secretária de Planejamento do município, Cláudia Teles, para obter informações sobre o assunto. Ela afirmou que o projeto precisa ser executado no inverno para saber quais procedimentos precisam ser adotados durante a drenagem e evitar maiores transtornos.

“É um projeto da secretaria de Planejamento que está sendo executado pela de Obras, com o intuito de evitar transtornos à população. Está sendo executada durante o inverno para entender quais procedimentos devem ser adotados durante o período de chuvas”, finalizou.