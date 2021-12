Maioria dos feriados nacionais em 2022 cai em dias de semana; veja calendário completo!

O ano ainda não acabou, mas o final já se anuncia daqui a menos de 25 dias. Então, neste momento, já dá para começar a planejar parte do andamento de 2022. É hora de colocar no papel as datas de folgas e programar as férias do próximo período anual.

É importante saber quando os trabalhadores estarão de folga e as datas de recesso escolar. Assim, os feriados do ano que vem estão listados logo abaixo. Confira as datas e comece a programar sua agenda para 2022: