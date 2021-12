Maju Coutinho, após um mês no Fantástico, tem saída anunciada e Globo confirma substituta

A apresentadora da Globo, Maju Coutinho usou suas redes sociais para falar sobre sua breve saída do comando do Show da Vida, ao lado de Poliana Abritta.

Em resumo, Maju vai se ausentar durante uma semana, devido ao recesso do Natal, e desse modo, fez questão de falar sobre o assunto em sua rede social.

Desse modo, a jornalista confirmou o rodízio entre apresentadores durante esse fim de ano. “Feliz Natal, gente! Esse foi meu último programa do ano. Entro agora no modo plantão. @polianaabritta apresenta no dia 26/12 e eu volto no dia 02/1. Obrigada pela audiência! Valeu, equipe. Bjs“, escreveu.

No entanto, segundo Flávio Ricco, do Portal R7, o comunicado vai de encontro com as informações dele, que havia antecipado a notícia envolvendo as substituições do Fantástico. Além disso, segundo as informações, a Globo decidiu que neste primeiro momento, apenas Maju e Poliana vão ficar responsáveis pelo programa, desse modo, uma substituindo a outra.

Sendo assim, Poliana Abritta irá apresentar o Fantástico no próximo dia 26, já Maju Coutinho ficará responsável pelo dia 02 de janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Júlia Coutinho (@majucoutinhoreal)

Funcionários da Globo detonam a emissora

Em resumo, a Rede Globo fez diversas mudanças durante 2021, principalmente no elenco. Desse modo, os funcionários da emissora não estão todos contentes com as decisões que foram tomadas.

No entanto, segundo o TV Pop, alguns funcionários da Globo, compararam o canal com outra emissora. “Se transformou na RedeTV! com mais dinheiro”, disseram. Desse modo, segundo o TV Pop, há um climão nos bastidores da emissora, que foi causado os cortes e a otimização financeiras feitas pelos responsáveis da TV Globo.

Sobre a venda da emissora, a alta cúpula chegou a debater sobre a transferência da sede para o Rio de Janeira. Desse modo, com a venda do prédio em São Paulo, os funcionários da emissora ficaram aguardando uma promoção, o que não aconteceu.