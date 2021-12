Melody vai lançar música com Anitta sem autorização da cantora

A cantora mirim MC Melody, gosta de chamar a atenção quando o assunto é divulgação de uma nova música e dessa vez não foi diferente. A jovem artista decidiu anunciar em suas redes sociais um novo single que contêm a participação de Anitta. Os seguidores da moça questionaram se a funkeira estava sabendo da parceria e ela respondeu sobre o assunto em um podcast.

Durante entrevista ao “Groselha Talk”, Melody afirmou que nesta terça-feira (21), lançará a música “Fake Amor”, em uma clara referência à música lançada recentemente por Anitta, “Faking Love”, em parceria com a cantora Saweetie. A pegada da música deverá ser algo parecido com a música “Assalto Perigoso”, lançada pela cantora de 14 anos há duas semanas.

Vou lançar uma música com Anitta. É, pois é. O jeito que é, ninguém sabe”, começa a dizer. “Ela canta na música, canta. Ela cantou comigo? Não, mas ela vai cantar um dia”. O apresentador Muca Muriçoca pergunta novamente se o lançamento é sem a própria Anitta para que fique claro e recebe a resposta de Melody logo em seguida:

“Exatamente. Anitta, tá sabendo agora, próximo hit vai ser ‘faking love’ [ela quis dizer Fake Amor]”, afirmou a cantora mirim. Depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, o nome de Melody foi parar nos trending topics do Twitter e o lançamento está sendo muito aguardado por fãs da jovem cantora e de Anitta que também aguardam a resposta da funkeira sobre a situação.

Melody gosta de fazer suas próprias versões de músicas de grandes artistas e foi o que fez com seu último lançamento. A canção foi feita com base na música interpretada por Ariana Grande, “Positions”, mas apenas cantado pela jovem e em ritmo de forró, sem a participação da cantora americana. A música com Anitta deverá seguir a mesma linha.

Polêmica com Anitta

Anitta chamou atenção ao comentar sobre MC Melody ao participar de entrevista. A funkeira elogiou a cantora de 14 anos, afirmando que ela tem talento para crescer no ramo musical, mas que precisa para de inventar “fake news” para alavancar o lançamento de uma música. Melody resolveu responder a artista em uma postagem feita no Instagram em que ela compartilhou o corte do comentário da funkeira durante o “PodCats”.

“Eu acho que ela tem talento, ela é muito bonita. Se ela se esforçar para cantar bem, profissionalmente, sem ser piada, acho que ela vai bem. Mas Melody tem que ter estratégia certa. Ficar inventando fake news, essas maluquices, não vai ser levada a séria. Na minha opinião. Mas quem sou eu? Ela é muito maior que eu”, ironizou Anitta após ser questionada por Virgínia Fonseca e Camila Loures sobre a cantora mirim.

Melody afirmou que, na verdade, não falou que já era maior que Anitta, mas que pretende ser um dia. Anteriormente, a funkeira afirmou que agenciaria a carreira de Melody após ela terminar o colégio, mas a cantora mirim afirmou que até lá ela já seria “de maior” e poderia tomar conta da própria carreira. Foi então que Anitta entendeu que a jovem não queria ser agenciada.

“@anitta eu nunca falei que sou maior que você, falei que serei maior que você um dia, sobre vc me agenciar sempre falei que adoraria mas se fosse agora, pois daqui a 4 anos não sei mas creio que meu nome já será maior que o seu“, explicou a cantora mirim, que em seguida colocou a culpa em Anitta sobre inventar mentiras para alavancar um lançamento musical:

“Sobre inventar fake news, aprendi com você vendo seus lançamentos, agradeço pela parte dos elogios e respeito sua opinião no resto até na parte que me esnoba, não ligo pois no fundo sei que vc também é minha fã assim como eu sou sua, te amo”, escreveu MC Melody em um tom de “morde e assopra”. Ela também publicou o caso nos stories das redes sociais na época.