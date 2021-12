No Acre, MPF investiga suposta censura sobre projeto que propõe musical com ‘Papai Noel Gay’

Prefeito Tião Bocalom se manifestou contra o projeto, que chegou a ser aprovado no último dia 26 de novembro. Na ocasião, ativistas criticam atitude do gestor.

Em decorrência da declaração do prefeito da capital, o presidente do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Acre, Germano Marino, falou que o projeto é uma manifestação cultural que reflete sobre prevenção ao HIV/Aids, além de ajudar centenas de famílias através da arrecadação de alimentos no período natalino.

No dia 26 de novembro, a FGB aprovou um projeto musical para o público LGBTQIA+, em que retrata o Papai Noel como um homem gay. O projeto dividiu opiniões e chegou até à Prefeitura, que solicitou o veto. O musical seria apresentado para pessoas maiores de 18 anos. Vale destacar que este projeto já acontece no Acre há 12 anos.

