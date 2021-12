Objetos que você não sabia, mas que podem ser lavados na máquina

O nome do aparelho é máquina de lavar “roupas”, porém ela pode ser útil para lavar outras coisas também. Afinal, é sempre bom ter uma ajudinha a mais da tecnologia para facilitar a rotina doméstica da casa.

Desde sua criação, a máquina de lavar roupas sofreu vários upgrades e hoje oferece muito mais recursos. Através deles, é possível lavar bem mais itens do que apenas roupas.

Antes de mais nada, tenha em mente que é preciso ler as especificações de cada aparelho. Leia também o que cada fabricante de roupas diz sobre o modo de lavagem. Existem peças bem delicadas que não podem ser colocadas dentro da máquina ou misturadas com outros itens.

Por fim, não invente demais, existem objetos que podem danificar o equipamento ou serem danificados por ele. Na dúvida, siga apenas as dicas que vamos te dar aqui.

Objetos que podem ser lavados dentro da máquina

Como especificado, os itens desta lista são objetos comuns, mas que não são roupas. Todos eles podem ser postos dentro das máquinas de lavar sem que haja prejuízo. Porém, vale reforçar a dica para seguir as especificações técnicas sempre.

1 – Esponjas

Como assim? Pois é, a esponja de banho precisa ser lavada com regularidade. Aproveite o momento em que for lavar as toalhas de banho e adicione as esponjas também.

2 – Brinquedos de pelúcia

Com o passar do tempo, os bichinhos de pelúcia ficam encardidos e ensebados. Para resolver isso, coloque-os na máquina de lavar na opção “delicada” e pronto. Deixe secar bem e você terá os brinquedos novos em folha.

– Bonés, mochilas e bolsas

Estes três acessórios podem ir na máquina sem problemas, apenas certifique-se de que são feitos em tecido. Sempre deixe as peças viradas do avesso para evitar algum possível problema.

4 – Colchões de pets

Lave o colchão do seu pet através da facilidade da máquina de lavar roupas. Garanta que o filtro esteja no lugar certo para que os restos de pelos não entupam a saída de água.