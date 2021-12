Ostentando cachê de até R$ 1 milhão, Gusttavo Lima tem valor de fortuna vazada e surpreende

Gusttavo Lima reinventou o conceito de show pós pandemia com o seu espetáculo “Buteco“, que está rodando o país com apresentações lotadas e foi vendido para um fundo de investimentos pela bagatela de R$ 100 milhões, que certamente inflaram muito a sua fortuna. No entanto, apesar dos ingressos que chegam a R$ 20 mil e cachê de até R$ 1,2 milhão, a fortuna do cantor sertanejo vem sendo acumulada muito antes disso.

Além de ser um excelente cantor e compositor, o Embaixador também é um empresário de sucesso. Seu escritório “Balada Music” gerencia a carreira de grandes nomes nacionais e rende para ele uns bons milhões anuais. Esse lucro, junto dos ganhos com shows, publicidade e sucesso de suas músicas nas plataformas de streaming, rende a Gusttavo Lima o título de cantor sertanejo mais rico da atualidade.

Segundo um levantamento do jornal Extra, o cantor sertanejo tem uma lista de bens que ultrapassam o valor de R$ 276 milhões, que são constituídos por jatinhos, carros de luxo, suas mansões e fazendas que chamam atenção da internet, e muito mais. A fazenda de Gusttavo Lima, localizada em Goiânia, é onde fica a sua mansão faraônica, um dos seus maiores e mais lucrativos investimentos, que você pode conferir alguns dos detalhes logo abaixo:

Além de todos esses bens valiosos conquistados com muito esforço, é válido dizer que Gusttavo Lima ganha muito mais dinheiro do que gasta, portanto não é correto resumir a sua fortuna aos seus bens. Especialistas do mercado financeiro alegam que a fortuna de Gusttavo Lima esteja avaliada em cerca de R$ 500 milhões, podendo facilmente beirar a quantia de R$ 1 bilhão.

É muito dinheiro!

Fundo de investimentos toma conta de agenda do cantor

Gusttavo Lima é atualmente o maior compositor, cantor, multi-instrumentista e empresário do segmento sertanejo e seus números são de fazer inveja à qualquer astro da música internacional. O sertanejo que foi escolhido embaixador da Festa do Peão de Barretos por três vezes, tornou-se um dos nomes mais disputados em shows, rodeios e feiras agropecuária, fazendo que seu cachê ultrapassasse a marca de R$1 milhão de reais em algumas ocasiões.

Para ser ter uma ideia da grandiosidade do artista, em 2022 todos os seus shows foram vendidos para um fundo de investimentos, a One7 e a empresa Four Even, Em março deste ano as empresas se uniram para lançar um fundo de direitos creditórios que adianta o pagamento de espetáculos a artistas, com desconto, e depois embolsa o valor cheio pago por quem contrata os shows.

De acordo com informações publicadas esta semana pela revista VEJA, o modelo de negócio prevê ainda uma assessoria para os cantores e o fundo também fica responsável pela venda dos shows e a contratação de seguros, inclusive de vida para que o fundo não perca rentabilidade. O fundo Four Even FDIC já tem sete ativos, ou seja, sete artistas que venderam seus shows ao fundo. Além de Gusttavo Lima, que antecipou 192 shows, o fundo já é dono de shows de Cesar Menotti e Fabiano, Sorriso Marto, Dubzdogs, Vintage Culture, Clayton e Romário e Junior Marques.

Os administradores do fundo têm uma meta ousada e querem bater um patrimônio de 200 milhões de reais em um ano.