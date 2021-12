Paralisação: servidores da Saúde vão interditar UPA da Sobral nesta quinta: “Governo não quer conversar”

Os servidores da saúde do Acre continuam realizando paralisações de advertência em Rio Branco. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores em Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, os profissionais seguem com atos na Capital na tentativa de diálogo com o Estado, mas “o Governo não quer conversar”, justifica.

Nesta quarta-feira (8), os servidores estiveram em frente ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) reivindicando publicação de concurso público efetivo, reformulação do Plano de Cargos e Carreiras (PCCR), etapa alimentação e reposição das perdas salariais de 2019 a 2021.

Para esta quinta-feira (9), o grupo prometeu que vai interditar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral no período da manhã. Das 8h ao meio dia, os servidores farão um ato na unidade de saúde em busca dos direitos e buscando diálogo com o Estado.