Pedro Longo pede a Gladson queima de fogos sem barulho durante o réveillon; governador atende pedido

O deputado Pedro Longo aproveitou o evento de comemoração do encerramento dos trabalhados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na sexta-feira (17), para pedir ao governador Gladson Cameli que realize a queima de fogos sem barulho durante o Réveillon de 2022 na capital acreana.

O tema já vinha sendo defendido pelo parlamentar há alguns anos em suas redes sociais e, nos últimos dias, chegou ao seu gabinete o pedido das ONGs que trabalham com o cuidado e resgate de animais.

O barulho gerado pelos fogos comuns ocasiona inúmeros transtornos aos animais, que chegam a ser atropelados, na maioria das vezes, quando tentam se proteger. Além disso, é também motivo de sofrimento para crianças autistas que possuem hipersensibilidade auditiva, assim como para idosos e pessoas enfermas.

“Em nome da Pepê, nossa pequena e já idosa cachorrinha (que só não sabe falar, rs), e repercutindo o anseio de milhares de acreanos e acreanas, pedimos que o governador determinasse que na virada do ano não fossem utilizados fogos com estampido, ou seja, barulhentos. Não é justo que um momento de extrema alegria se transforme em tanto sofrimento para alguns com condições que precisamos respeitar e acolher”, explicou o líder do governo na Aleac.

O governador Gladson ouviu a demanda com muita disponibilidade e atendeu o pedido levado pelo parlamentar.

“O governador assumiu o compromisso de acatar a sugestão e levar esta demanda ao setor responsável. Agora, vamos fazer o mesmo pedido ao prefeito Tião Bocalom, já que o município também tem a queima de fogos como parte da programação.”, finalizou.

Outras cidades do Brasil também adotaram a medida.