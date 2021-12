Poderosa! Confira as primeiras bolsas de grife de Juliette

Nos Stories do seu perfil no Instagram, Juliette fez questão de mostrar as primeiras bolsas de grife da vida. “Ainda bem que foi presente! Olha que coisa linda”, brincou a campeã do BBB 21.

A primeira, prateada transversal é da Dolce & Gabbana, com o nome de Devotion. Fomos buscar pelo preço em solo brasileiro e plim… o custo é cerca de R$ 11.750. Eita!

Já o estilo bauzinho da Louis Vuitton, conhecido como petite Malle, sai por R$ 29.500. O poder dessa mulher, né? Por fim, a clássica das clássicas. A tiracolo Cassandra da Saint Laurent, com alguns detalhes em dourado, por R$ 27 mil.

E aí, você teria coragem?