Por não aceitar fim de relacionamento, homem mata cabeleireira com tiro no rosto e atira na filha dela

Sem aceitar o fim do namoro, o ex-namorado da vítima, um vendedor de 45 anos, é suspeito de ter cometido o feminicídio. Ele, que está foragido, também feriu a filha de Jackeline, de 22 anos, com um tiro no punho.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito não teria aceitado a separação e foi até a casa da vítima horas após o término, atirando contra o rosto da ex. Além de atirar em Jackeline, o homem ainda teria tentado atingir o filho caçula da mulher, sendo uma criança de 10 anos, momento que a filha mais velha entrou na frente para defender o irmão e foi atingida no braço.

Mãe e filha foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Campo Grande, devido à gravidade dos ferimentos. Jackeline chegou a passar por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu. A jovem segue internada em observação.