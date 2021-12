Prefeitura de Brasileia segue asfaltando e realizando melhorias nas ruas da cidade

“Estamos com várias frentes de trabalho na zona rural e urbana, como recolhimento de entulhos, drenagem e fechando o ano com conclusão do asfaltamento da Rua Tereza Pimentel, uma conquista para os moradores do bairro 3 Botequins”, afirmou o Secretário.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras, Lima Andrade a equipe trabalhou de forma incansável nesta última semana do ano.

Desde o último final de semana, equipe da Obras, coordenada pelo secretário Lima Andrade está no local, onde a Rua foi preparada para o serviço de recapeamento, no intuito de melhorar a trafegabilidade dos moradores e transeuntes que por ali passam diariamente.

