Prefeitura de Senador Guiomard vai pagar até R$ 4,5 mil de abono a servidores da Educação

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Pereira, sancionou nesta quinta-feira (23), a lei que dispõe sobre os valores do abono excepcional, pagos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a servidores da Educação municipal.

Conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado (DOE), o os beneficiados receberão entre R$ 2 mil e R$ 4,5 mil conforme grupo pertencente.

GRUPO 1: Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental – R$ 4.500,00.

II – GRUPO 2: Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim – R$ 2.000,00.

Os valores serão pagos nesta sexta-feira (24).