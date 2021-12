Provável eliminação de Dynho e Sthe agita bastidores de A Fazenda 13

O público anseia pelo momento no qual poderá ver a reação do dançarino e da influencer ao descobrirem que estão solteiros por conta da aproximação que demonstraram dentro do reality show.

Dynho está divorciado e, sem saber do novo status, ainda fala sobre Mirella diariamente na sede, em Itapecerica da Serra. Aliás, ele jura que a funkeira está puxando votos a seu favor para a roça de logo mais. O caso de Sthefane Matos talvez seja pior, visto que ela já foi acusada de traição antes. Abner Pinheiro, digital influencer, já acusou a peoa de tê-lo enganado ao longo de seu relacionamento e apontou até mesmo que foi vítima do golpe da barriga. Desta vez, o noivo da peoa, Victor Igoh não ficou nada feliz e, por isso, decidiu por um ponto final no relacionamento com ela ainda dentro do programa. A Cabine de Descompressão promete ou não promete?