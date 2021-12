Renato Gaúcho se despede do Flamengo: “Sigo com carinho e admiração”

Demitido após a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras, o técnico Renato Portaluppi falou pela primeira vez.

O treinador usou as redes sociais para se despedir da torcida e agradecer o tempo que comandou o Rubro-negro carioca.

“Encerro aqui mais um ciclo. Todos temos sonhos a serem conquistados e treinar o Flamengo era um dos meus. Conquistei não dá forma que eu gostaria, porém, não faltaram garra e empenho para tentar sair com as conquistas que esperávamos. Quero agradecer ao Presidente Landim, ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel pela oportunidade e por terem confiado em mim. Agradecer a todos os departamentos do clube que foram muito importantes nessa jornada. Agradecer aos jogadores e a torcida que, mesmo não sendo da forma que sonhávamos, não deixaram de ter Raça, Amor e Paixão. Isso é Flamengo! Sigo com carinho e admiração pelo Clube de Regatas do Flamengo. Sucesso aos próximos!”, disse Renato.

Renato ficou à frente do Flamengo por 38 jogos, com 25 vitórias, oito empates e cinco derrotas.