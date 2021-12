RJ: Após cancelar o réveillon, Paes diz que segue “planejando o carnaval”

Na manhã deste sábado (04), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), deu entrevista e falou sobre a possibilidade de ter carnaval na cidade. Horas antes, ele havia anunciado que a famosa festa de réveillon da Praia de Copacabana estava cancelada. Segundo o prefeito, ele só pretende cancelar as festividades carnavalescas, se o comitê científico der parecer contrário à realização do evento.

“Eu só vou tomar a decisão se o comitê científico disser que não pode ter. Ou se pode ter assim, não pode ter assado. Aqueles que vocalizam em nome da ciência precisam ter muita responsabilidade naquilo que dizem. Porque isso confunde e tem uma importância de coesão social neste momento. Não dá para ter decisões de autoridades conhecidas da saúde dizendo uma coisa e o outro diz outra, fica confuso. Meu apelo é esse. Sigo a ciência sempre”, pontuou ele.

