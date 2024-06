Mari Saade sobre relacionamento aberto com Stenio Garcia: “De bandeja”

Que Stenio Garcia e Mari Saad vivem um casamento aberto muita gente sabe. Mas o que algumas pessoas não sabiam é que a atriz já chegou a contratar duas garotas de programa para o marido, atualmente com 92 anos.

A esposa do ator revelou detalhes desse encontro, que acabou não rolando, e ainda falou mais sobre a relação com o veterano das telinhas durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, na quinta-feira (13/6).

“A vida é uma só. Existe a finitude da vida para todos nós. Amo pessoas. Ele fez um trabalho nesses 92 anos. Se ele quiser [outra pessoa], o mando ir e ainda sirvo com a bandeja”, afirmou ela.

Logo depois, Stenio Garcia tentou desconversar: “Não tô sabendo disso!”, brincou. Sem pensar, a esposa rebateu: “Você sempre soube e ainda disse que eu só podia namorar mulher. Chega uma hora na relação que depois de certos anos você sublima. Vira parceiro e quer ver a pessoa feliz. A gente sabe da finitude da vida. Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro”, garantiu ela.

Mari Saade ainda contou um caso de “pulada de cerca” do marido, em 2003, quando ele gravava o programa Carga Pesada. Na ocasião, ele afirmou que não poderia levá-la aos desfiles na Marquês de Sapucaí por conta da rotina de gravações. Mas a história foi logo desmentida.

“Ele me deixou em casa sozinha. Um belo dia, toca o telefone, era meia-noite. Minha mãe ligou e disse que a minha dinda viu o Stenio no restaurante com três homens e três mulheres. Tomar chifre assim ninguém gosta”, disparou ela.

Em momento do bate-papo descontraído, a atriz lembrou que já até contratou duas garotas de programa para Stênio Garcia, mas esse encontro acabou não dando certo, pois o ator não aceitou. No fim, ela gostou do contratempo.

“Ele disse que estava se sentindo mal e dispensei as meninas. Até gostei, porque seria na minha casa, receber pessoas que não conheço”, relatou ela, que ainda confessou ter pago R$ 2 mil às acompanhantes.

A respeito da definição de sua sexualidade, Mari Saade revelou ser demissexual (quando só se desenvolve atração sexual por alguém após estabelecer uma conexão emocional profunda com ela), mas afirmou que todo ser humano é bissexual por natureza:

“Eu casaria com uma mulher. Quando tem amor, uma conexão, é de alma, não importa o sexo”, declarou. Ainda em tom de brincadeira, o ator respondeu: “Não sei nem o que é isso!”, comentou, sendo rebatido em seguida: “Stenio, olhou, beijou, gostou, já foi”, decretou a esposa.

Questionado por Mallandro se Stenio teria pousado nu quando estava no auge da carreira, o ator surpreendeu: “Por dinheiro acho que faria (posar nu) gosto muito de dinheiro”, divertiu-se.

Veja a entrevista completa

Chantagem após contratação de prostituta

Stenio Garcia completou 92 anos no final de abril e quase ganhou um “presentão” da esposa, Mari Saade. A atriz contratou uma garota de programa para que o marido pudesse curtir durante uma noite. Mas o caso acabou em confusão após ela quase levar um golpe.

A decisão de Mari Saade vem do fato de que ela não pode ter relações sexuais com o marido no momento. Isso porque ela sofre de atrofia vaginal e está passando por alguns tratamentos.

“Eu estou com uma atrofia vaginal e infelizmente tive câncer, não estou conseguindo ser uma mulher potente. Isso porque ele tem 36 anos a mais que eu, sabe? Estou muito mal com tudo isso”, lamentou em entrevista ao Portal Leo Dias.

Segundo Mari, Stenio Garcia, por sua vez, ainda tem muita potência sexual e tesão, apesar da idade. “Somos casados há mais de 20 anos e isso é normal de ter essas vivências. Se você o ama, você quer o seu parceiro bem. Ele já tem 92 anos e eu estou sofrendo com este problema que é muito sério”, declarou.

Ela, então, revelou que contratou uma garota de programa, mas acabou desistindo.

“Eu contratei esta profissional do sexo, mas na hora desisti pois seria na minha casa, nosso lar, e o Stenio viu que eu estava triste e pediu para eu cancelar tudo. Não desisti pelo ato em si que seria com eles dois apenas, mas porque deveria ser em outro lugar”, explicou.

Acontece que Mari Saade quase caiu em um golpe após a moça alegar que não havia recebido o pagamento. Segundo a atriz, mesmo após cancelar a noite, a profissional exigiu o pagamento de uma taxa de cancelamento de R$ 2 mil.

“Eu paguei, ela perdeu a hora dela, tudo certo. Mas agora ela está chantageando o Stenio. Isso é crime. Não devemos mais nada!”, disse ela.