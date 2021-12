Surto de gripe em Rio Branco faz população lotar UPAs e Unidades Básicas de Saúde

Assim como já vem ocorrendo em outros estados, um surto de gripe pode também ter chegado ao Acre. Imagens postadas nas redes sociais mostram como estão as UPAs e as Unidades Básicas de Saúde nos últimos dias: lotadas.

A Prefeitura de Rio Branco chegou a emitir um alerta na semana passada sobre o risco de uma epidemia da doença na Capital. O vírus da vez, o H3N2, é uma variante do vírus influenza.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, Socorro Martins, a contaminação pelo H3N3 pode evoluir para quadros mais graves. “Esse é um vírus que pode levar a algumas complicações na saúde da população, causando internações em que o caso pode se agravar, com algumas complicações, chegando a pneumonia e até mesmo a óbito”, disse a coordenadora.

Ainda de acordo com a coordenadora, a melhor forma de evitar a contaminação pelo vírus é se vacinando. “Nós temos a vacina que previne contra esse vírus. A vacina da influenza previne contra três vírus: H1N1, H3N2 e o vírus do tipo B, que são vírus que podem levar a maiores complicações. É importante que a população seja vacinada contra a influenza, porque os sintomas da covid-19 são parecidos e com a pessoa vacinada contra a influenza, dá uma precisão para o médico fazer um diagnóstico mais preciso, se é covid-19 ou a influenza”, explicou.

As vacinas contra a covid-19 e influenza estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde do município.