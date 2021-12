Senac entrega certificados em Brasiléia a alunos do Qualifica Acre da região do Alto Acre

O Senac Acre realizou na noite desta quinta, 9, na unidade da instituição em Brasiléia, cerimônia de entrega de certificados. Aproximadamente 100 alunos dos cursos ofertados pelo Programa Qualifica Acre aos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia participaram do encerramento simbólico das 21 turmas ofertadas na região.

Por meio do Programa Qualifica Acre, a instituição, em parceria com o Governo do Acre e prefeituras municipais, realizou ao longo deste ano 566 matrículas na região do Alto Acre – composta pelos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados do Qualifica Acre”, foram com essas palavras que o segundo vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leonel Soncin, demostrou emoção ao certificar os alunos da região. “São alunos formados em diversas áreas que vão poder ingressar nas empresas, alguns já contratados ou com vagas reservadas nas empresas”, complementou.

Soncin acrescentou que este é mais uma contribuição do Sistema Fecomércio/AC para a transformação de lares, empresas e economia local. “Os alunos estão prontos, qualificados para o mercado de trabalho e para prestar o melhor serviço possível aos empresários locais e empreender”.

Além deLeonel Soncin, estiveram presentes na cerimônia a diretora regional do Senac Acre, Débora Dantas; o diretor de educação profissional do Senac Acre, Abrão Maia; O diretor de Gestão da SEASDHM, André Crespo; o vice-prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado e o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.

O diretor de Gestão da SEASDHM, André Crespo, esteve presente para representar o governo do estado e secretaria no evento, e explicou que oportunidades como essas aos jovens, muda realidades. “Esta parceria do Governo do Estado e da Fecomércio foi a melhor estratégia para unirmos força para mitigar os efeitos avassaladores da pandemia, principalmente o pós-pandemia, que é o desemprego e fechamento de empresas”.

Iniciado em maio deste ano o Programa Qualifica Acre, iniciativa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, alcançou neste mês de dezembro a marcada de 3.422 matrículas realizadas, 80% da meta prevista este ano em cursos ofertados por meio de vagas do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e destinadas a pessoas necessitadas que buscam um emprego, reposicionamento profissional ou empreender.