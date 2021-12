Senadora Mailza anuncia pagamento de emenda de R$ 550 mil para compra de máquina de gelo à Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul

A senadora Mailza (Progressistas-AC) confirmou nesta sexta-feira, 3, o pagamento de sua emenda parlamentar no valor de R$ 550 mil para a compra de uma máquina de fabricar gelo para a Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul. A parlamentar também garantiu R$ 270 mil para um caminhão e R$ 150 mil para caminhonete, ambos para Colônia. Os investimentos somam cerca de R$ 1 milhão.

“O uso do gelo é peça-chave na conservação do pescado. Fico muito realizada em trabalhar para o bem-estar da nossa população e contribuir na melhoria da produção dos nossos pescadores. Esse é um investimento que vai suprir as necessidades, principalmente do pequeno produtor e isso me deixa muito feliz e realizada”, destacou Mailza.

A presidente da Colônia, Erinete Nascimento, comemorou e agradeceu o compromisso da senadora com os pescadores. “Essa é uma conquista muito grande para nós, pois vai aumentar a produção. Tem época que os pescadores passam de 3 a 4 dias na fila esperando por gelo, e quando consegue, a piracema tem passado e acaba perdendo a produção. Sem contar que teve pescador que já perdeu tudo que pescou, pois chegou na cidade, precisava de gelo e não tinha para armazenar. Em Cruzeiro só temos duas fabricas e infelizmente não atendem a demanda. Então essa fábrica ela não vai servir só para os pescadores, mas para a população em geral: vai aumentar a produção de peixe em Cruzeiro e com o aumento, o preço diminui. Vai ajudar o pescador, o consumidor, vai ficar bom para todos”, afirmou a presidente.

Entre os seus 1,5 mil membros, 40% são mulheres. E, desse montante, cerca de 300 delas pegam suas embarcações e vão em busca do pescado que lhes garante o sustento do dia a dia.

Mailza visita a Colônia de Pescadores

Em 2019, início do mandato, a senadora esteve na Colônia de Pescadores do município com o presidente na época, Elenildo Nascimento – atualmente secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Cruzeiro do Sul, dona Beatriz Cameli – viúva do ex-governador Orleir Cameli – e o prefeito Zequinha Lima – vice na época para tratar de ações e programas em defesa dos pescadores. Em 2021, esteve novamente reunida com pescadores na sede da colônia.