A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o acúmulo de umidade sobre o Sul da Amazônia favorece a organização de muitas nuvens carregadas sobre a região, especialmente no Acre.

Para esta terça-feira a previsão é de um dia de céu nublado a encoberto em todo o estado.

O sol aparece pouco e há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões do Estado.